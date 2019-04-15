Xiaomi выпустила велосипедный насос

Нижний предел давления насоса позволяет ему накачивать шины не только велосипедов, но и автомобилей. MIJIA Bicycle Pump полностью портативен, подключать его к сети не надо. Ёмкость встроенного аккумулятора равна 2000 мАч. Одного заряда должно хватит на 5 подкачек шин 215/60 R17. Насос довольно компактный и удобный. Его габариты — 124x71x45,3 мм. Целевое значение давления при накачке отображается на экране устройства.

Стоимость насоса MIJIA Bicycle Pump составит $30 (примерно 1900 рублей). Девайс пополнит линейку умных устройств Xiaomi Miija.