Наука и технологии
Сегодня 16:06
Xiaomi выпустила вентилятор для охлаждения смартфона
Может охладить аппарат за две секунды
Вчера Xiaomi анонсировала внешний вентилятор для охлаждения смартфона, который крепится на специальную застёжку. Теперь устройство компании можно купить на официальном веб-сайте в Китае всего за $19.
Сообщается, что вентилятор способен охладить смартфон всего за две секунды. В первую очередь Xiaomi выпустила его для Mi 10. Устройство может совершать до 6000 оборотов в минуту. Компания уверяет, что вентилятор достаточно тихий, уровень шума от него не превышает 30 дБ. Девайс подключается к смартфону через порт USB-C.
Поскольку Xiaomi продвигает новинку как аксессуар к Mi 10, закрепить её можно только на смартфонах, толщина корпуса которых лежит в диапазоне между 67 и 88 мм. В целом, вентилятор способен охладить аппарат до 10 градусов даже во время игры.