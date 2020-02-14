Xiaomi выпустила вентилятор для охлаждения смартфона

Сообщается, что вентилятор способен охладить смартфон всего за две секунды. В первую очередь Xiaomi выпустила его для Mi 10. Устройство может совершать до 6000 оборотов в минуту. Компания уверяет, что вентилятор достаточно тихий, уровень шума от него не превышает 30 дБ. Девайс подключается к смартфону через порт USB-C.

Поскольку Xiaomi продвигает новинку как аксессуар к Mi 10, закрепить её можно только на смартфонах, толщина корпуса которых лежит в диапазоне между 67 и 88 мм. В целом, вентилятор способен охладить аппарат до 10 градусов даже во время игры.