Наука и технологии
Сегодня в 18:06
Xiaomi выпустит дешёвую электронную книгу
С 5-дюймовым экраном
Xiaomi намерена выпустить электронную книгу InkPalm 5 с экраном 5,2 дюйма. Она оценена в $91 — это довольно низкая стоимость.
Отмечается, что InkPalm 5 получила небольшой и вытянутый дисплей. Получилось компактное устройство, по формату больше напоминающее смартфон. Разрешение экрана составляет 1280 х 720 пикселей. У InkPalm 5 имеется светодиодная подсветка, можно регулировать и цветовую температуру. Дисплей здесь сенсорный, но есть и кнопка Home. Книжку оснастили 1 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. Этого должно хватить на 10 тысяч книг. В InkPalm 5 установлен аккумулятор ёмкостью 1400 мАч.
Сейчас на электронную книгу идёт сбор средств на краудфандинговой платформе Youpin.