Xiaomi выпустит дешёвую электронную книгу

Отмечается, что InkPalm 5 получила небольшой и вытянутый дисплей. Получилось компактное устройство, по формату больше напоминающее смартфон. Разрешение экрана составляет 1280 х 720 пикселей. У InkPalm 5 имеется светодиодная подсветка, можно регулировать и цветовую температуру. Дисплей здесь сенсорный, но есть и кнопка Home. Книжку оснастили 1 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. Этого должно хватить на 10 тысяч книг. В InkPalm 5 установлен аккумулятор ёмкостью 1400 мАч.

Сейчас на электронную книгу идёт сбор средств на краудфандинговой платформе Youpin.