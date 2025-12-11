Ранее появившиеся сведения указывают, что Xiaomi Tag будет поддерживать технологию Ultra-Wideband (UWB), которая позволяет точно определять местоположение на коротких дистанциях — аналогично функции Apple. Трекер также должен работать с сетью Google Find My Device.

Главным преимуществом Xiaomi может стать цена. Конкуренты, напомним, стоят более $25.

Презентация и точная цена станут известны уже в конце декабря. А пока ждём.