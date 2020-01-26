Xiaomi выпустит лампу для очищения воздуха в комнате от опасных бактерий

Лампа использует ультрафиолет для дезинфекции, а также поддерживает управление через приложение Mijia. Стоит она при этом всего $21 (около 1300 рублей). Срок её службы достигает 9000 часов.

Авторы проекта предупреждают, что опасные бактерии поджидают людей повсюду. Ими покрыты постельные принадлежности, их переносят на себе домашние животные. Эти микроорганизмы становятся особенно опасными, если у человека снижается иммунитет.

Сообщается, что эффективность стерилизации лампой FIVE достигает 99,9%, однако она всё равно не способна уничтожить все виды бактерий.