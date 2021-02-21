Наука и технологии
Сегодня в 17:17
Xiaomi выпустит метку для вещей наподобие Apple AirTags
Может быть, даже раньше, чем сама Apple
От Apple уже долго ждут выпуска метки AirTags, которая позволит легко отыскать потерянную вещь. Однако компания тянет с выходом новинки, а другие производители между тем разрабатывают собственные аналоги.
Как показывают чертежи из китайского патентного бюро, Xiaomi создаёт собственную метку. На патентных рисунках показан дизайн возможного такого устройства. Источники пишут, что Xiaomi может выпустить свою метку в ближайшее время, чтобы конкурировать с Samsung Galaxy SmartTag.
Sudhanshu
В патентной документации описание довольно простое. Сказано, что девайс поможет предотвратить потери, найти различные вещи с помощью сигнала. То есть принцип работы тот же, что у Galaxy SmartTag.
Точная дата выхода новинки, конечно, неизвестна. Цена предполагаемой метки тоже пока остаётся тайной.