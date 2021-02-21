Xiaomi выпустит метку для вещей наподобие Apple AirTags

В патентной документации описание довольно простое. Сказано, что девайс поможет предотвратить потери, найти различные вещи с помощью сигнала. То есть принцип работы тот же, что у Galaxy SmartTag.

Точная дата выхода новинки, конечно, неизвестна. Цена предполагаемой метки тоже пока остаётся тайной.