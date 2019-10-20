Xiaomi выпустит недорогой робот-пылесос

Это действительно довольно низкая цена для подобных устройств. Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1C, как и более дорогие аналоги, способен автоматически производить уборку помещения. Девайс имеет интеллектуальный бак для воды объёмом 200 мл. Расход жидкости автоматически контролируется во время уборки. Благодаря этому на полу не остаётся разводов, да и экономия очевидна. Мотор пылесоса, кстати, обеспечивает давление всасывания 2500 Па.

Также устройство получило высокоскоростную систему визуальной навигации, позволяющую ему фиксировать до 30 000 точек в секунду. Что это значит на практике? Что робот без промедлений сканирует помещение и создаёт точные пространственные карты.

Работает пылесос на базе платформы с четырьмя ядрами Cortex-A7 и на двухъядерном процессоре обработки изображений Mali-400. Всё это помогает роботу улучшить точность перемещения по комнате.