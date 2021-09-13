Xiaomi выпустит первые умные очки

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Xiaomi выпустит первые умные очкиАнонс должен состояться завтра
Xiaomi запланировала крупное мероприятие на 15 сентября, во время которого анонсирует серию Xiaomi 11T. Теперь сообщается, что завтра, 14 сентября, тоже состоится анонс нового концептуального продукта.
На тизере мероприятия изображён человеческий глаз. Также на нём написано «Увидеть будущее». Согласно информации надёжного инсайдера Digital Chat Station, новый продукт никак не будет связан со смартфонами. Это будут умные очки.
В переводе также упоминается Dior. Это означает, что новое устройство может быть совместной работой обеих компаний.
Напомним, недавно Facebook вместе с Ray-Ban представили смарт-очки. Возможно, Xiaomi хочет конкурировать с ними на этом поприще. Пока, впрочем, никаких подробностей о новинке нет, и неясно, какие у неё будут преимущества.