Xiaomi выпустит первые умные очки

В переводе также упоминается Dior. Это означает, что новое устройство может быть совместной работой обеих компаний.

Напомним, недавно Facebook вместе с Ray-Ban представили смарт-очки. Возможно, Xiaomi хочет конкурировать с ними на этом поприще. Пока, впрочем, никаких подробностей о новинке нет, и неясно, какие у неё будут преимущества.