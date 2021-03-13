Xiaomi выпустит сверхтихий кондиционер

Сообщается, что шум во время работы кондиционера достигает всего 18 децибел (дБ). Стоимость новинки составляет примерно $322.

Помимо этого, MIJIA Air conditioner Sleep поддерживет «умное» управление потоками воздуха и высокую энергоэффективность. На пульте управления кондиционере есть специальная кнопка, которую можно использовать, чтобы включить «режим сна». После этого шум устройства снизится до 18 дБ, а свет от дисплея автоматически погаснет.

Также кондиционер способен подстраиваться под температуру человеческого тела во время сна. Например, к утру устройство повысит температуру в комнате, чтобы обеспечить комфортный сон. Кондиционер также может подключаться к фитнес-браслетам Mi Band для определения состояния сна. Устройство также поддерживает самоочищение при высокой температуре.