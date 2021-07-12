Xiaomi выпустит умную колонку с российским голосовым помощником

Об этом журналистам рассказали два источника на рынке дистрибуции мобильных устройств. Презентация новой колонки Xiaomi состоится в течение месяца. Создатель «Маруси» Mail.ru Group пока не прокомментировал информацию.

Стоит отметить, что Xiaomi уже сотрудничает с Яндексом и его «Алисой». Этот голосовой помощник позволяет управлять устройствами умного дома от Xiaomi. Несмотря на сотрудничество с Mail.ru Group, китайская компания не намерена прекращать партнёрские отношения с Яндексом.

Сейчас «Маруся» интегрирована только в два устройства Mail.ru Group и колонку Prestigio. Цена будущей умной колонки Xiaomi пока неизвестна.