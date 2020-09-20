Xiaomi выпустит «умный» антибактериальный туалет

Устройство назвали Little Whale Washing Antibacterial Smart Toilet. Оно представлено в двух вариантах — Qingyun и Jingyun (более дорогой). Оба «умных» туалета не имеют бачка. Кроме того, они позволяют экономить воду. Сиденье для унитаза тут антибактериальное.

Ещё во имя безопасности владельцев туалет от Xiaomi поддерживает возможность слива при помощи ноги. Также слить воду можно, прикоснувшись к сенсорной панели на боку унитаза. Есть и поддержка автоматического слива.

Туалет помимо прочего поддерживает подогрев сиденья и подсветку. У унитазов есть и удалённое управление, и цифровой смарт-дисплей.