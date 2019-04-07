Xiaomi выпустит велосипедный замок со сканером отпечатка пальца

На фотографии, которую опубликовал источник, изображен велосипедный замок, однако СМИ пишут, что использовать подобное устройство можно будет и для мотоциклов. Согласно информации источника, Xiaomi разрабатывает устройства совместно с китайской компанией Mars Exploration Technology, которая занимается созданием различных девайсов, в частности, дронов и шлемов виртуальной реальности. Сканер на замке будет устойчив к влаге.

Замки со сканером отпечатков пальцев — не новинка на рынке. А Hyundai и вовсе собирался заменить замок на дверях автомобилей на специальный датчик. Реализация технологии представляется сложной потому, что транспортные средства часто попадает в суровые условия, где сканер может работать некорректно.

Свое решение Xiaomi должны презентовать 9 апреля.