Наука и технологии
Сегодня 14:41
Xiaomi заказала ультратонкое гибкое стекло для будущих устройств
И Huawei тоже
2019 год отметился большим количеством устройств с гибкими экранами. Они вышли не безупречными, но точно привлекли к себе внимание общественности. Скорее всего, производители продолжат развиваться на этом поприще. Об этом свидетельствует тот факт, что Xiaomi и Huawei недавно заказали ультратонкое гибкое стекло для будущих устройств.
Это ультратонкое гибкое стекло (UTG) можно назвать оптимизированной версией полимиидной плёнки. Первое поколение гибких смартфонов (Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X) использовало именно её. Сообщается, что UTG более прочное, долговечное, тонкое и гибкое решение.
Стоит отметить, что у Xiaomi в багаже пока нет ни одного гибкого смартфона. Имеется, правда, концептуальный Mi Mix Alpha, у которого экран как бы обёрнут вокруг корпуса. Но и он не запущен в массовую продажу. Тот факт, что Xiaomi запасается UTG, может свидетельствовать о намерении компании представить на рынке настоящее складное устройство.