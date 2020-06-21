Xiaomi заказала ультратонкое гибкое стекло для будущих устройств

Это ультратонкое гибкое стекло (UTG) можно назвать оптимизированной версией полимиидной плёнки. Первое поколение гибких смартфонов (Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X) использовало именно её. Сообщается, что UTG более прочное, долговечное, тонкое и гибкое решение.

Стоит отметить, что у Xiaomi в багаже пока нет ни одного гибкого смартфона. Имеется, правда, концептуальный Mi Mix Alpha, у которого экран как бы обёрнут вокруг корпуса. Но и он не запущен в массовую продажу. Тот факт, что Xiaomi запасается UTG, может свидетельствовать о намерении компании представить на рынке настоящее складное устройство.