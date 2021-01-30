Наука и технологии
Сегодня 13:42
Xiaomi запатентовала очки для борьбы с головной болью и депрессией
Они будут излучать специальные звуковые сигналы
Xiaomi получила патент на новые «умные» очки. Они обладают терапевтическими свойствами.
Компания придумала не только сами очки, но и футляр для них. В патенте указано, что устройство может излучать какие-либо терапевтические сигналы. В том числе упоминается фототерапия. Это вид лечения, при котором пациент подвергается воздействию солнечного света или яркого света от искусственных источников. Также в патенте указана терапия посредством звуковых сигналов. Всё это может применяться для лечения болезней головного мозга, психических заболеваний (например, депрессии или тревоги) или усталости глаз. Например, определённые звуковые сигналы могут снять головную боль или усталость.
Gizmochina
Поскольку это лишь патент, пока сложно сказать, будет ли Xiaomi продавать такое устройство.