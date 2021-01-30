Xiaomi запатентовала очки для борьбы с головной болью и депрессией

Компания придумала не только сами очки, но и футляр для них. В патенте указано, что устройство может излучать какие-либо терапевтические сигналы. В том числе упоминается фототерапия. Это вид лечения, при котором пациент подвергается воздействию солнечного света или яркого света от искусственных источников. Также в патенте указана терапия посредством звуковых сигналов. Всё это может применяться для лечения болезней головного мозга, психических заболеваний (например, депрессии или тревоги) или усталости глаз. Например, определённые звуковые сигналы могут снять головную боль или усталость.