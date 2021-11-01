Xiaomi запустила скидки на смартфоны и другие товары в России

Если войти в свой аккаунт Xiaomi, то сегодня можно получить скидку в 4000 рублей на смартфон Redmi 9. Завтра компания предоставит какой-то другой бонус.

Также со скидкой 3500 рублей можно купить смартфон POCO X3 Pro. Redmi Note 10S предлагают за 18 990 рублей вместо 21 990.

Новый Xiaomi 11T можно приобрести за 39 990 рублей вместо 44 990, а ещё получить в подарок за рубль фитнес-трекер и колонку.

Также компания объявила различные розыгрыши в течение ноября. Ознакомиться со всеми акциями можно по этой ссылке.