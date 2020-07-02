Xiaomi запустит в России кинотеатр под открытым небом

Открытый кинотеатр Let Mi See будет располагаться на парковке ТЦ «Авиапарк». Каждый сеанс авторы проекта будут разыгрывать смартфоны и фитнес-браслеты Xiaomi. Желающим нужно будет выбрать сеанс, зарегистрироваться, забронировать автомобиль в «Делимобиле» и поехать смотреть кино.

На сайте проекта есть расписание сеансов, начиная с 6 июля. В кинотеатре покажут фильмы «Махинаторы», «Джентльмены», «Зелёная книга» и другие.

При въезде в Let Mi See нужно будет завершить аренду автомобиля и начать новую по специальному сниженному тарифу — от трёх рублей за минуту.