Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2025, 11:15
1 мин.

xMEMS создала «мини-вентилятор» для умных очков

Мощнее, но без перегрева
Американская xMEMS представила новое охлаждающее решение для носимой электроники — миниатюрный чип-вентилятор µCooling, предназначенный для умных очков.
xMEMS создала «мини-вентилятор» для умных очков
© Bud Helisson

С ростом мощности умных очков, таких как устройства с ИИ, увеличивается и их нагрев. Обычные кулеры использовать нельзя — они шумные, большие и неудобны. µCooling от xMEMS — это крошечный чип (размером всего 9×7 мм), который работает без шума, не вибрирует и не требует движущихся частей.

xMEMS создала «мини-вентилятор» для умных очков

© xMEMS

Технология помогает конечному устройству работать на 60−70% мощнее, оставаясь до 40% холоднее. При этом уменьшается нагрев поверхностей, соприкасающихся с кожей, что делает ношение очков комфортным и безопасным.

Первые образцы уже доступны производителям. Массовый выпуск ожидается в начале 2026 года.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
,
#очки
,
#процесс