xMEMS создала «мини-вентилятор» для умных очков

Технология помогает конечному устройству работать на 60−70% мощнее, оставаясь до 40% холоднее. При этом уменьшается нагрев поверхностей, соприкасающихся с кожей, что делает ношение очков комфортным и безопасным.

Первые образцы уже доступны производителям. Массовый выпуск ожидается в начале 2026 года.