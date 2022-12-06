Y-хромосома медленно исчезает. Мужчины могут получить новую в будущем

Y-хромосома медленно исчезает. Мужчины могут получить новую в будущемТакое уже наблюдается у крыс
Пол человека и других млекопитающих определяется половыми хромосомами. Если у особей женского пола две X-хромосомы, то у особей мужского вместо одной из X — Y-хромосома. Учёные заявили, что человеческая Y-хромосома вырождается и может исчезнуть через несколько миллионов лет. Это может привести к нашему вымиранию, если мы не разовьём новую половую хромосому. Хорошая новость заключается в том, что у крыс уже случилось такое.
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Учёные выяснили, что Y-хромосома потеряла до 900 активных генов за 166 млн лет. При таких темпах последние 55 генов исчезнут через 11 млн лет.
К счастью, исследователи знают, что есть как минимум две линии грызунов, которые уже потеряли свою Y-хромосому и всё ещё выживают. Это слепушонки и щетинистые крысы. У них Y-хромосома и ген SRY, определяющий мужской пол, полностью исчезли. Х-хромосома остаётся в единичном или двойном варианте у обоих полов. Пока неясно, как слепушонки определяют пол без гена SRY, а вот с крысами учёные разобрались лучше. Оказалось, что у самцов в геномах всё же есть определённые последовательности, которых нет у самок.