Y-хромосома медленно исчезает. Мужчины могут получить новую в будущем

Учёные выяснили, что Y-хромосома потеряла до 900 активных генов за 166 млн лет. При таких темпах последние 55 генов исчезнут через 11 млн лет.

К счастью, исследователи знают, что есть как минимум две линии грызунов, которые уже потеряли свою Y-хромосому и всё ещё выживают. Это слепушонки и щетинистые крысы. У них Y-хромосома и ген SRY, определяющий мужской пол, полностью исчезли. Х-хромосома остаётся в единичном или двойном варианте у обоих полов. Пока неясно, как слепушонки определяют пол без гена SRY, а вот с крысами учёные разобрались лучше. Оказалось, что у самцов в геномах всё же есть определённые последовательности, которых нет у самок.