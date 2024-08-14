Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 21:26
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«Я чувствую вашу боль»: глава NASA о крупном сокращении бюджета

Он обратился к ученым в недавнем интервью
Глава NASA Билл Нельсон выразил глубокую озабоченность сокращением бюджета агентства, напомнив, что в ближайшие два года научный бюджет будет урезан на 2 миллиарда долларов. В беседе с Ars Technica Нельсон признал, что в связи с этими сокращениями, которые стали частью более широкого Закона о фискальной ответственности, принятого во избежание дефолта правительства, придется делать «трудный выбор».
«Я чувствую вашу боль»: глава NASA о крупном сокращении бюджета
© Ferra

Нельсон выделил конкретные последствия, такие как отсрочка или реструктуризация миссии по возвращению образцов с Марса, которая была признана слишком дорогостоящей — 11 миллиардов долларов. Он заверил, что будет изучен более «доступный и творческий» подход, чтобы вернуть образцы в середине 2030-х годов. Аналогичным образом, проект лунохода Viper, бюджет которого превышал 40%, подвергся сокращению, но альтернативные решения, такие как посадочный аппарат Intuitive Machines, все еще в силе.

Что касается программы Artemis, Нельсон сохраняет оптимизм в отношении предстоящей миссии Artemis II, запланированной на сентябрь 2025 года, несмотря на возможные проблемы с теплозащитным экраном. Он также подтвердил, что миссия Artemis III, запланированная на сентябрь 2026 года, идет по плану, в том числе благодаря успешным достижениям SpaceX.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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