«Я чувствую вашу боль»: глава NASA о крупном сокращении бюджета

Нельсон выделил конкретные последствия, такие как отсрочка или реструктуризация миссии по возвращению образцов с Марса, которая была признана слишком дорогостоящей — 11 миллиардов долларов. Он заверил, что будет изучен более «доступный и творческий» подход, чтобы вернуть образцы в середине 2030-х годов. Аналогичным образом, проект лунохода Viper, бюджет которого превышал 40%, подвергся сокращению, но альтернативные решения, такие как посадочный аппарат Intuitive Machines, все еще в силе.

Что касается программы Artemis, Нельсон сохраняет оптимизм в отношении предстоящей миссии Artemis II, запланированной на сентябрь 2025 года, несмотря на возможные проблемы с теплозащитным экраном. Он также подтвердил, что миссия Artemis III, запланированная на сентябрь 2026 года, идет по плану, в том числе благодаря успешным достижениям SpaceX.