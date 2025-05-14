Я.Маркет начнёт отлавливать продавцов-мошенников до их действий

В Яндексе разработали систему, которая позволяет распознавать мошенничество ещё до того, как оно нанесёт ущерб покупателям, партнёрам или самому сервису. Программа отслеживает этапы движения товара, начиная со склада и заканчивая доставкой, фиксируя любые подозрительные отклонения. Например, изменение маршрута или задержка доставки вызывают автоматическое уведомление службы безопасности, которая тут же блокирует операции с товаром и начинает проверку. Даже на этапе тестирования система уже помогла предотвратить попытку мошенничества.

Эта технология дополняет существующую систему безопасности маркетплейса. Компания регулярно проводит проверки своих ИТ-систем и логистических процессов, чтобы находить и устранять слабые места. Кроме того, она поддерживает партнёров, предоставляя бесплатное обучение для сотрудников пунктов выдачи заказов. Такие курсы помогают снижать риски и повышают уровень защиты в работе.

Подход компании демонстрирует серьёзное отношение к вопросам безопасности. Новая система уже приносит результаты, обеспечивая защиту участников платформы и укрепляя доверие пользователей.