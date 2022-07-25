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Я тебя породил, я тебя и убью: Турция создала систему защиты от беспилотников

Стреляет гранатами
Турецкая компания Aselsan разработала мобильную систему Sahin для уничтожения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Интересно, что Турция известна как разработчик наиболее передовых боевых дронов в мире Bayraktar.
Я тебя породил, я тебя и убью: Турция создала систему защиты от беспилотников

Новая система может использоваться для обеспечения защиты военных баз или охраны границ, а также в качестве системы противовоздушной обороны. Sahin базируется на одноосном прицепе, оснащённом дистанционно управляемым боевым модулем. Он вооружён одним 40-мм гранатомётом MK19 Mod 3, способным стрелять 40-мм боеприпасами ATOM. Ещё у комплекса есть системы обнаружения и сопровождения целей, способные работать в любых погодных условиях днём ​​и ночью.

ATOM — это 40-мм высокоскоростная граната воздушного подрыва, разработанная Aselsan. После выстрела программируемый по времени взрыватель начинает обратный отсчёт до детонации в намеченной целевой точке.

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