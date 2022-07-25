Я тебя породил, я тебя и убью: Турция создала систему защиты от беспилотников

Новая система может использоваться для обеспечения защиты военных баз или охраны границ, а также в качестве системы противовоздушной обороны. Sahin базируется на одноосном прицепе, оснащённом дистанционно управляемым боевым модулем. Он вооружён одним 40-мм гранатомётом MK19 Mod 3, способным стрелять 40-мм боеприпасами ATOM. Ещё у комплекса есть системы обнаружения и сопровождения целей, способные работать в любых погодных условиях днём ​​и ночью.

ATOM — это 40-мм высокоскоростная граната воздушного подрыва, разработанная Aselsan. После выстрела программируемый по времени взрыватель начинает обратный отсчёт до детонации в намеченной целевой точке.