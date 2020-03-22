Яд скорпиона оказался хорошим средством от алкогольного синдрома плода

Известно, что злоупотребление алкоголем до и во время беременности вызывает эмбриональный алкогольный синдром, или алкогольный синдром плода. Под этим термином подразумевается спектр врождённых патологий. Они могут быть видны по чертам лица ребёнка, проблемам со здоровьем, росту и т.д.

Учёные из Национальной детской больницы (США) изучили молекулярные механизмы алкогольного синдрома плода на примере мышей. Поняв, как всё работает, исследователи решили попробовать снизить воздействие алкоголя на эмбрионы с помощью препарата Тамапин, изготовленного на основе яда индийского красного скорпиона.

Препарат помог: учёные давали его мышам спустя месяц после рождения. Это значит, что ослабить симптомы алкогольного синдрома возможно даже после родов.