Яд у пчел появился раньше их жала

Исследование, первое в своем роде для группы насекомых с миллионом видов, выявило 12 общих компонентов яда, встречающихся у пчел, ос и муравьев, связывая их происхождение с древним предком группы, который даже могу не иметь жала.

Удивительно, но пчелы обладают новыми компонентами яда, например, единственным геном для мощного пептида мелиттина. Это принципиально новое открытие опровергает прежние предположения и ставит под сомнение понимание эволюции ядов.