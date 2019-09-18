Ядерную войну между Россией и США показали на видео

Симуляцию создавали «с учётом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев». Эксперты даже подсчитали, сколько людей погибнут и будут ранены в первые несколько часов ядерного конфликта. Эта цифра превышает 90 миллионов человек. Количество жертв долгосрочных последствий войны окажется намного больше.

Первый ядерный удар в симуляции наносит Россия с базы рядом с Калининградом. НАТО отвечает на это и уничтожает российский город. После этого конфликт разгорается по все Европе. Затем запуски ракет начинаются из Северной Америки.