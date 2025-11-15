Наука и технологии
Опубликовано 15 ноября 2025, 19:10
1 мин.

Ядерные отходы предложили использовать в «зеленой» энергетике

Водород станет экологичнее
Университет Шарджи предложил использовать отработанное ядерное топливо для более эффективного производства водорода из воды. Водород часто называют «зелёным» топливом, но сам по себе он не является источником энергии — его нужно производить, и обычно для этого используют ископаемое топливо или электроэнергию.
Ядерные отходы предложили использовать в «зеленой» энергетике

© Ferra.ru

Экологически чистый способ — электролиз. Это просто, но требует много энергии и пока неэффективно.

Исследователи предложили несколько способов использовать ядерные отходы для улучшения процесса:

  • Радиолиз — облучение воды альфа-, бета- и гамма-частицами из отходов, что облегчит её последующее расщепление электричеством и увеличит выход водорода.

  • Катализатор из урана — извлечённый из отходов уран ускорит химические реакции, экономя дорогостоящие материалы вроде платины.

  • Улучшение промышленного метода SMR — катализатор из урана ускорит реакцию получения водорода из пара и метана, снизив риск образования углерода и продлив срок службы оборудования.

  • Использование тепла отходов — радиация и тепло от топлива помогут реакциям идти быстрее без дополнительных источников энергии.

При этом вода и отходы не контактируют напрямую, поэтому риска загрязнения нет.