Ядерные отходы предложили использовать в «зеленой» энергетике

Экологически чистый способ — электролиз. Это просто, но требует много энергии и пока неэффективно.

Исследователи предложили несколько способов использовать ядерные отходы для улучшения процесса:

Радиолиз — облучение воды альфа-, бета- и гамма-частицами из отходов, что облегчит её последующее расщепление электричеством и увеличит выход водорода.

Катализатор из урана — извлечённый из отходов уран ускорит химические реакции, экономя дорогостоящие материалы вроде платины.

Улучшение промышленного метода SMR — катализатор из урана ускорит реакцию получения водорода из пара и метана, снизив риск образования углерода и продлив срок службы оборудования.

Использование тепла отходов — радиация и тепло от топлива помогут реакциям идти быстрее без дополнительных источников энергии.

При этом вода и отходы не контактируют напрямую, поэтому риска загрязнения нет.