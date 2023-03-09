Ядерные ракетные шахты США начнут охранять вертолеты Boeing

Согласно заключенному контракту, флот Huey будет заменен на MH-139A Grey Wolf, который будет построен компанией Boeing в качестве основного подрядчика.

Grey Wolf создан на базе коммерческого вертолета AW139 компании Boeing. Компания ожидает, что вертолет будет иметь сниженные производственные и эксплуатационные расходы, что позволит ВВС США сэкономить 1 млрд долларов за весь срок службы вертолета. Grey Wolf будет иметь на 50% большую дальность полета, чем Huey, сможет поднимать на 5 2 300 кг больше полезной нагрузки, летать на 50% быстрее и иметь на 30% больше места в кабине.