Ядерные ракеты Северной Кореи без проблем долетят до Южной, заявил лидер КНДР

19:12, 01 января 2023
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Ядерные ракеты Северной Кореи без проблем долетят до Южной, заявил лидер КНДРИ не только
Снаряды из новых пусковых установок Северной Кореи могут нести тактическое ядерное оружие, которые способны долететь до любой точки Южной Кореи, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает CNN со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи .
Фото: Unsplash
Заявление было сделано во время заседания правящей партии Кореи. По словам лидера Северной Кореи, пусковые установки с тактическими ядерными ракетами были произведены в КНДР, при этом он уточнил, что вся территория Южной Кореи находится в зоне их поражения, уточнил он.
На том же выступлении, Ким Чен Ын объявил, что увеличит производство ядерных боеголовок "по экспоненте". Он также объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.