Ядерные ракеты Северной Кореи без проблем долетят до Южной, заявил лидер КНДР

Заявление было сделано во время заседания правящей партии Кореи. По словам лидера Северной Кореи, пусковые установки с тактическими ядерными ракетами были произведены в КНДР, при этом он уточнил, что вся территория Южной Кореи находится в зоне их поражения, уточнил он.

На том же выступлении, Ким Чен Ын объявил, что увеличит производство ядерных боеголовок "по экспоненте". Он также объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.