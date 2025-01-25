Ядерные реакторы Билла Гейтса будут питать дата-центры SDC

Опубликовано 25 января 2025, 03:451 мин.
Ядерные реакторы Билла Гейтса будут питать дата-центры SDCSabey Data Centers заключила сделку
Компания TerraPower, принадлежащая Биллу Гейтсу, объединилась с Sabey Data Centers (SDC) для изучения возможности использования небольших ядерных реакторов для питания центров обработки данных. Это сотрудничество происходит на фоне того, что технологические компании ищут «устойчивые» энергетические решения для растущего спроса на искусственный интеллект и работу центров обработки данных, пишут СМИ.
Целью партнерства является создание новых атомных электростанций в Техасе и регионе Скалистых гор для обеспечения чистой энергией центров обработки данных SDC. Однако проект все еще находится на ранних стадиях.
Компания TerraPower работает над реакторами нового поколения, которые меньше и безопаснее традиционных атомных станций. Эти усовершенствованные реакторы могут помочь снизить зависимость от ископаемого топлива, что является ключевым фактором в борьбе с изменением климата.