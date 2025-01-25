Ядерные реакторы Билла Гейтса будут питать дата-центры SDC

Целью партнерства является создание новых атомных электростанций в Техасе и регионе Скалистых гор для обеспечения чистой энергией центров обработки данных SDC. Однако проект все еще находится на ранних стадиях.

Компания TerraPower работает над реакторами нового поколения, которые меньше и безопаснее традиционных атомных станций. Эти усовершенствованные реакторы могут помочь снизить зависимость от ископаемого топлива, что является ключевым фактором в борьбе с изменением климата.