Ядерные реакторы намерены использовать для создания авиационного топлива

Гендиректор компании рассказал, что малые модульные реакторы, созданные на основе технологий для атомных подлодок, можно размещать на отдельных станциях. Реакторы, хоть и небольшие, но могут поставлять достаточные объёмы электричества для синтеза водорода, который используется при изготовлении синтетического авиационного топлива. Таким образом производство получится и углеродно-нейтральным.

В Rolls-Royce Holdings полагают, что в ближайшие десятилетия синтетическое топливо и биотопливо станут главными в авиационной отрасли. По крайней мере до тех пор, пока не появятся полностью электрические работоспособные самолёты.

Кроме того, стоимость электроэнергии от малого реактора на 30% ниже, чем от большой ядерной установки. В принципе она сопоставима с ценой ветровой энергии.