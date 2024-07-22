Ядерные реакторы нового поколения вызвали опасения в США

В настоящее время в обычных реакторах используется уран с низким уровнем обогащения, представляющий минимальный риск для создания оружия. Однако HALEU, обогащенный от 5 до 20% U-235, теоретически может быть использован для создания ядерного оружия, если попадет в недобросовестные руки. Эксперты призывают провести тщательную оценку мер безопасности, чтобы устранить эти опасения.

Комиссия по ядерному регулированию США сертифицировала проект малого модульного реактора, что свидетельствует о прогрессе в области реакторных технологий нового поколения. Однако критики опасаются, что существующих гарантий может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить использование HALEU в неблаговидных целях, пишут СМИ.