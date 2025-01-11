Ядерный реактор на тяжелом ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили

Опубликовано 11 января 2025, 18:461 мин.
Ядерный реактор на тяжелом ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» запустилиКорабль в ремонте с 1999 года
На российском тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» был физически активирован ядерный реактор, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Эта операция была проведена в декабре 2024 года в рамках планового технического обслуживания, без выхода корабля из порта. Кроме того, крейсер прошел процесс размагничивания.
Активация реактора — важнейшая веха, свидетельствующая о готовности ядерной энергетической установки к работе на полную мощность. Однако это не означает окончания ремонта и модернизации корабля. Процесс полного переоборудования и испытаний продолжается.
«Адмирал Нахимов» находится на ремонте с 1999 года, основные работы начались в 2013 году. Ожидается, что он значительно расширит возможности ВМФ России, получив современное вооружение, в том числе системы запуска крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».
Ходовые испытания корабля запланированы на лето 2025 года, а ввод в строй — на 2026 год.