Ядерный реактор на тяжелом ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили

Активация реактора — важнейшая веха, свидетельствующая о готовности ядерной энергетической установки к работе на полную мощность. Однако это не означает окончания ремонта и модернизации корабля. Процесс полного переоборудования и испытаний продолжается.

«Адмирал Нахимов» находится на ремонте с 1999 года, основные работы начались в 2013 году. Ожидается, что он значительно расширит возможности ВМФ России, получив современное вооружение, в том числе системы запуска крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Ходовые испытания корабля запланированы на лето 2025 года, а ввод в строй — на 2026 год.