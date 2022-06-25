Ядерный реактор размером с гараж сможет обеспечить безграничной энергией

Эксперименты по термоядерному синтезу, такие как европейский проект ITER, обычно опираются на большие реакторы токамак в форме пончика, использующие чрезвычайно мощные магниты для управления плазмой, образующейся во время термоядерной реакции.

Компания Zap Energy разработала другой подход с помощью своей технологии Z-pinch. Компания использует электромагнитное поле вместо дорогостоящих магнитных катушек и экранирующих материалов, используемых в токамаках. По их словам, это позволяет удерживать плазму в относительно небольшом пространстве и "зажимать" ее до тех пор, пока она не станет достаточно горячей и плотной для протекания необходимой реакции.

Компания утверждает, что ее реакторы могут быть достаточно малы, чтобы поместиться даже в гараже.