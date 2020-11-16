Яйца обвинили в развитии сахарного диабета

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Авторы работы вели своё исследование с 1991 по 2009 год. Они изучили 8545 китайцев старше 18 лет. Учёные оценивали количество яиц, которое потребляли участники. Во-первых, исследователи увидели, что за десять лет китайцы стали потреблять почти в два раза больше яиц.

Во-вторых, оказалось, что длительное употребление яиц более одного в день (более 38 граммов) повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 25%. При превышении 50 граммов в день риск растёт на 60%. Эта корреляция была больше выражена у женщин, чем у мужчин.