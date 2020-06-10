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Яйцеклетки женщин оказались способны самостоятельно выбирать сперматозоиды

Выбор «партнёра» не прекращается даже после совокупления
Учёные из Манчестерского университета сделали любопытное открытие. Из него следует, что яйцеклетки женщин способны самостоятельно выбирать сперматозоиды, если слово «самостоятельность» тут вообще уместно. Тем не менее, факт остаётся фактом — мужские гаметы притягиваются к женским избирательно вне зависимости от воли своих хозяев.

Исследование уже опубликовали в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Учёные ранее знали, что яйцеклетки человека могут направлять движение сперматозоидов в свою сторону. Авторы новой работы решили проверить, происходит ли это «притягивание» избирательно.

Исследователи взяли образцы спермы и фолликулярной жидкости, которая окружает яйцеклетку, разных людей. Среди них были уже определившиеся пары. В чашку Петри помещали по два микрокапилляра с фолликулярной жидкостью и запускали туда сперматозоиды. Оказалось, что одна фолликулярная жидкость часто была «притягательнее» другой. При этом от выбора хозяина спермы тут ничего не зависело: сперматозоиды могли устремляться и к яйцеклеткам «чужой» женщины.

«Фолликулярная жидкость одной женщины лучше притягивала сперматозоиды одного мужчины, в то время как фолликулярная жидкость другой женщины отдавала предпочтение сперматозоидам другого мужчины», — пояснили учёные.

Учёные пришли к выводу, что движение сперматозоидов зависит от «придирчивости» яйцеклеток, но по какому принципу, пока не до конца ясно. Предполагается, что дело может быть в генетической совместимости.

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