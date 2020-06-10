Яйцеклетки женщин оказались способны самостоятельно выбирать сперматозоиды

Исследование уже опубликовали в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Учёные ранее знали, что яйцеклетки человека могут направлять движение сперматозоидов в свою сторону. Авторы новой работы решили проверить, происходит ли это «притягивание» избирательно.

Исследователи взяли образцы спермы и фолликулярной жидкости, которая окружает яйцеклетку, разных людей. Среди них были уже определившиеся пары. В чашку Петри помещали по два микрокапилляра с фолликулярной жидкостью и запускали туда сперматозоиды. Оказалось, что одна фолликулярная жидкость часто была «притягательнее» другой. При этом от выбора хозяина спермы тут ничего не зависело: сперматозоиды могли устремляться и к яйцеклеткам «чужой» женщины.

«Фолликулярная жидкость одной женщины лучше притягивала сперматозоиды одного мужчины, в то время как фолликулярная жидкость другой женщины отдавала предпочтение сперматозоидам другого мужчины», — пояснили учёные.

Учёные пришли к выводу, что движение сперматозоидов зависит от «придирчивости» яйцеклеток, но по какому принципу, пока не до конца ясно. Предполагается, что дело может быть в генетической совместимости.