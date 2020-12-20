Якубовича перенесли в игру «Марио» в новом видео

На видео сначала происходит классическая кража принцессы Боузером. Затем появляется Якубович, и у него три жизни. Он начинает с того, что съедает много грибов и кормит ими Гумбу. Растение-пиранья герою тоже оказывается герою нипочём. Впрочем, с некоторыми сложностями на первом уровне Якубович всё же сталкивается: Купы закидывают его соленьями.

В конце видео случается игра со зрителями — отсылка к «Полю чудес».