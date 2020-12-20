Наука и технологии
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Якубовича перенесли в игру «Марио» в новом видео
Он оказался там, как дома
Аниматор Алексей Dex, автор YouTube-канала animaction decks продолжает «переносить» ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича в разные миры. На этот раз он оказался в игре «Марио».
На видео сначала происходит классическая кража принцессы Боузером. Затем появляется Якубович, и у него три жизни. Он начинает с того, что съедает много грибов и кормит ими Гумбу. Растение-пиранья герою тоже оказывается герою нипочём. Впрочем, с некоторыми сложностями на первом уровне Якубович всё же сталкивается: Купы закидывают его соленьями.
В конце видео случается игра со зрителями — отсылка к «Полю чудес».
Ранее Алексей Dex уже делал Якубовича героем Mortal Kombat. До этого ведущий фигурировал в видео Сыендука на ту же тематику, и Якубовича это задело.