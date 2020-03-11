Якубовича снова «поместили» в Mortal Kombat

Новое видео появилось на том же YouTube-канале animaction decks, автором которого является аниматор Алексей Dex. Как и в прошлом ролике, Якубович легко расправляется с противниками: и со Скорпионом, и с Китаной, и с Лю Каном. Всё это сопровождается забавными репликами Якубовича.

Напомним, что в 2018 году ведущий плохо отреагировал на подобную пародию. Он назвал её авторов «убогими и ущербными людьми». Что касается ролика 2019 года, то телекомпания «ВИД» в итоге добилась его удаления.