Якутский «убийца» The Division выйдет 7 декабря

Якутская студия Fntastic представит свой долгожданный MMO-шутер The Day Before в раннем доступе на Steam 7 декабря 2023 года. Создатели обещают игрокам реалистичный мир после апокалипсиса, где им предстоит исследовать огромный открытый мир, сражаться с заражёнными и другими выжившими, а также восстанавливать общество.

Эта игра долгое время была в центре внимания на платформе Steam и стала второй по популярности среди пользователей по данным SteamDB на 20 ноября 2023 года, уступив лишь The Finals от Embark Studios. На прошлой неделе студия выпустила финальный трейлер, в котором продемонстрировала геймплей, а также объявила об успешном разрешении спора о правах на название игры.

Ожидаемый The Day Before, обещает увлекательное погружение в постапокалиптическую атмосферу, где игроки смогут не только выживать, но и активно участвовать в восстановлении мира.