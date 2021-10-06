Яндекс будет предупреждать об «утёкшем» пароле при входе в учётную запись

Яндекс постоянно сверяет пароли пользователей с базой из 1,2 млрд скомпрометированных, «утёкших» в открытый доступ паролей. Эта база периодически пополняется. Если Яндекс обнаружит, что пароль пользователя был скомпрометирован, то попросит его сменить и подтвердить права на аккаунт. Пользователь должен будет ввести код из присланного СМС.