Яндекс будет предупреждать об «утёкшем» пароле при входе в учётную запись

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Яндекс будет предупреждать об «утёкшем» пароле при входе в учётную записьА ещё уведомлять о подозрительной активности
Яндекс сообщил, что усилил защиту учётных записей Яндекс ID. Теперь пароли будут проверять на безопасность, а пользователь будет получать пуши обо всех входах в аккаунт — это позволит заметить подозрительные действия.
Яндекс постоянно сверяет пароли пользователей с базой из 1,2 млрд скомпрометированных, «утёкших» в открытый доступ паролей. Эта база периодически пополняется. Если Яндекс обнаружит, что пароль пользователя был скомпрометирован, то попросит его сменить и подтвердить права на аккаунт. Пользователь должен будет ввести код из присланного СМС.
Также Яндекс предложит проверить данные в Яндекс ID: номера телефонов, почту, адреса страниц в соцсетях.
В Яндексе уточнили, что проверка паролей — технически сложная задача, ведь все пароли пользователей хранятся и передаются в зашифрованном виде.