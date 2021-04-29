Яндекс договорился о покупке другого банка после неудачных переговоров с Тинькофф

Сообщается, что после сделки к Яндексу перейдут лицензии «Акрополя», в том числе банковская универсальная. Благодаря этому IT-компания сможет развивать направление финансовых сервисов. Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей. Отмечается, что более 85% активов «Акрополя» — это портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Сделка будет закрыта, собственно, после согласования в центробанке.

Осенью 2020 года основатель TCS Group Олег Тиньков написал письмо сотрудникам Тинькофф банка, в котором оскорбил Яндекс и заявил о срыве сделки. Предприниматель назвал неудавшегося партнёра забюрокраченной компанией.