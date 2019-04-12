Ferra

Яндекс.Дзен скоро будет выглядеть по-новому

Фирменный стиль будет соответствовать концепту «путеводная звезда в мире контента»
Дизайнерская студия Sulliwan представила концепт ребрендинга сервиса «Яндекс.Дзен». Смену фирменного стиля подтвердили представители «Яндекса».

Студия занимается разработкой нового логотипа, иконки приложения и, в целом, фирменного стиля. В основу концепта легла идея, кратко сформулированная в фразе «путеводная звезда в мире контента». В иконке и логотипе отчётливо угадывается символическое изображение звезды.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Представители «Яндекс.Дзен» пообещали показать финальный вариант, когда работа будет закончена. Предварительный вариант, опубликованный на странице студии Sulliwan в Facebook, тоже был одобрен «Яндексом», хоть и не является окончательным. По какой причине дизайнеры решили его показать сейчас, не уточняется.

В посте студия Sulliwan отметила, что аудитория сервиса «Яндекс.Дзен» составляет 40 миллионов человек.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...