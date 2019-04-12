Яндекс.Дзен скоро будет выглядеть по-новому

Представители «Яндекс.Дзен» пообещали показать финальный вариант, когда работа будет закончена. Предварительный вариант, опубликованный на странице студии Sulliwan в Facebook, тоже был одобрен «Яндексом», хоть и не является окончательным. По какой причине дизайнеры решили его показать сейчас, не уточняется.

В посте студия Sulliwan отметила, что аудитория сервиса «Яндекс.Дзен» составляет 40 миллионов человек.