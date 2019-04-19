Яндекс.Еда будет контролировать переработки курьеров из-за смерти одного из них на смене

Как стало известно, 21-летний курьер «Яндекс.Еды» в Санкт-Петербурге скончался от сердечного приступа прямо во время того, как вёз заказ. В итоге, выяснилось, что парень работал 10 часов без перерыва перед смертью.

Представители сервиса заявили, что будут рассматривать варианты технологических решений для курьерского приложения, чтобы в дальнейшем контролировать переработки сотрудников.

Точная причина смерти курьера пока неизвестна. Сейчас проходит медицинская экспертиза. «Яндекс.Еда» выразила сочувствие близким погибшего и признала, что этот случай — причина для того, чтобы начать внимательнее относиться к сотрудникам.

Впервые новость о смерти курьера появилась во ВКонтакте, в группе «Плохие новости 18+».