Яндекс.Еда начнёт контролировать скорость езды курьеров на самокатах и велосипедах

Так, если средняя скорость передвижения доставщика будет превышать максимально разрешенную во дворах, парках и других оживленных зонах, то он получит предупреждение от сервиса.

В дальнейшем курьеры начнут получать предупреждения о том, что они нарушили ограничения скорости сразу, в режиме реального времени.

Сообщается, что система мониторинга заработала во всех городах, в которых присутствует Яндекс.Еда. При этом планируется, что в ближайшее время точно такое же отслеживание коснётся и велокурьеров-партнёров Яндекс.Лавки.

Что интересно, в будущем Яндекс.Еда хочет начать учитывать особенности маршрутов доставки. Помимо этого, сервис намерен предупреждать курьеров о потенциальных сложностях, с которыми они могут столкнуться на пути.