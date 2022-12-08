Яндекс.Еда начнёт следить за курьерами при помощи специальных маячков

Добиться этого планируется при помощи специальных навигационных маячков. Они за несколько секунд и с высокой точностью способны определить момент, когда курьер пришёл за заказом в ресторан и когда он его забрал.

Представители Яндекс.Еды отмечают, что собранные таким образом данные помогут заведениям повысить качество работы с онлайн-заказами. Для сервиса же плюсы будут заключаться в более точном прогнозировании времени приготовления блюд. Найдёт свой плюс в нововведении и курьер — он будет тратить меньше времени в ресторане и быстрее доставлять заказы клиентам.

На данный момент маяки тестируются в ряде заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Со временем они появятся и в ресторанах «Вкусно — и точка».