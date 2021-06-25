Яндекс начал бороться с продажей фальшивых сертификатов вакцинации

Давыдов вводил запрос «купить справку о вакцинации» и в Яндексе, и в Google. В первом поисковике на первой же странице показывали сайты, предлагающие услуги по продаже сертификатов. В Google же на этот запрос выдавались разборы мошеннических схем и предупреждения об ответственности за участие в них. Правда, касалось это только англоязычной версии поисковика.

Яндекс уже заявил, что на главной странице поисковика появляется проверенная информация о коронавирусе, а контекстная реклама модерируется. Но удалять определённые ссылки компания не может. Сегодня же перед основными ссылками появился отдельный блок с официальной информацией о коронавирусе.

Стоит отметить, что на запрос «купить сертификат о вакцинации» Яндекс всё ещё выдаёт ссылки на оформление медотводов от прививки от коронавируса.