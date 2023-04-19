Яндекс готовит свой ответ нейросети, на которой работает ChatGPT

Этим людям будут предложены должности тренеров ИИ или их руководителей, и они будут отвечать за подготовку справочных текстов для обучения нейронной сети. По словам Алексея Гусакова, руководителя отдела машинного интеллекта и исследований, ИИ-тренеры помогут Яндексу выйти на качественно новый уровень обучения ИИ.

По словам представителя Яндекса, ИИ-тренер - это профессия будущего, требующая знаний в области искусственного интеллекта и обработки текстов. Компания разрабатывает YaLM 2.0 для использования в своих сервисах Алиса, Поиск и других.

Хотя Яндекс не раскрыл размер зарплаты для этих позиций, источник сообщил "Известиям", что сотрудники могут рассчитывать на заработок около 150 000 рублей.