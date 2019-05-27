Яндекс и Mail.Ru обвинили в сокрытии важной для пользователей информации

Для индекса RDR оценил 12 мобильных и 12 телекоммуникационных компаний, клиентами которых является как минимум половина из 4,3 миллиардов пользователей интернета по всему миру. Эксперты рассматривали, насколько эти компании публичны в отношении своих практик, затрагивающих свободу и права пользователей, насколько прозрачна их отчётность. В основном, речь идёт о том, предоставляет ли компания своим клиентам полную информацию о том, как использует их данные.

Так «Яндекс» заняла восьмое место из двенадцати компаний, занимающихся интернетом и мобильными системами. Это значит, что она публикует недостаточно информации о своих практиках, касающихся свободы выражения мнений и неприкосновенности частной жизни. Mail.ru же оказалась на последнем месте в списке.