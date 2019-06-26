Яндекс и Сбербанк занялись продажей алкоголя в интернете

На онлайн-площадке их можно будет только забронировать, а купить — только в одном из 27 магазинов партнёров Simplewine в Москве и Подмосковье. Сделать бронь на сайте смогут исключительно совершеннолетние пользователи.

На интернет-витрине «Беру» размещены почти все виды вина и крепкого алкоголя: портвейны, шампанское, коньяк, виски, ликёры, настойки и аперитивы. Сообщается, что в ассортименте есть и популярные напитки, и коллекционные. Выбрать алкоголь можно, отталкиваясь от характеристик, приведённых на сайте: крепости, объёма, страны производителя, вкуса и цвета.

При покупке алкоголя пользователь получает бонусы «Беру». Их можно потратить на любые другие товары, кроме спиртных напитков. Например, на продукты питания.