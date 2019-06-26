Ferra

Яндекс и Сбербанк занялись продажей алкоголя в интернете

Через «Беру»
В маркетплейсе «Беру», совместном проекте Яндекса и Сбербанка, появилось около 2,8 тысяч наименований алкоголя.

На онлайн-площадке их можно будет только забронировать, а купить — только в одном из 27 магазинов партнёров Simplewine в Москве и Подмосковье. Сделать бронь на сайте смогут исключительно совершеннолетние пользователи.

На интернет-витрине «Беру» размещены почти все виды вина и крепкого алкоголя: портвейны, шампанское, коньяк, виски, ликёры, настойки и аперитивы. Сообщается, что в ассортименте есть и популярные напитки, и коллекционные. Выбрать алкоголь можно, отталкиваясь от характеристик, приведённых на сайте: крепости, объёма, страны производителя, вкуса и цвета.

При покупке алкоголя пользователь получает бонусы «Беру». Их можно потратить на любые другие товары, кроме спиртных напитков. Например, на продукты питания.

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