Яндекс испытает доставку тестов на коронавирус на своих сотрудниках

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо гендиректора Яндекса в России. Бета-доставка тестов на вирус будет осуществлена среди части сотрудников-добровольцев в столице. Сами тест-системы компания уже получила.

Яндекс проверит, как сервис будет работать, отточит его механику. Компания уточнила, что проверит корректность работы доставки на себе, как «при запуске любого сервиса».

Сообщается, что тесты на коронавирус на дому проводят медицинские специалисты. Яндекс сотрудничает с лабораторными службами «Хеликс» и «Гемотест».

Сотрудникам компании, желающим поучаствовать в тестировании, нужно будет оставить оставить специальную заявку на внутреннем портале Яндекса.