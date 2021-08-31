Яндекс.Карты сделали прогноз по пробкам в сентябре

По их словам, загруженность не будет отличаться от той, что была в конце лета. Осложнение дорожной ситуации наблюдается только в последние пару недель. А вот в сентябре уровень пробок будет расти медленно. Даже 1 сентября не будет рекордных заторов.

Аналитики также рассказали, что если смотреть на средний балл августовских пробок по рабочим дням с 7 до 22 часов в 15 городах-миллионниках России, то заметен постепенный рост с начала месяца. Скорее всего, это связано с окончанием сезона отпусков и подготовкой к началу учебного года.

Что интересно, летний спад пробок происходит очень плавно. Может растягиваться на два месяца: с середины мая по середину июля.