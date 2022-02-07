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Яндекс.Карты стали точнее рассчитывать время в пробках

Улучшился расчёт загруженных перекрёстков
Яндекс сообщил, что сервис Яндекс.Карты стал точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрёстков, таких, где оно значительно зависит от того, едет водитель прямо или поворачивает.
Яндекс.Карты стали точнее рассчитывать время в пробках

Раньше Яндекс.Карты показывали общую пробку на перекрёсток. Теперь же алгоритмы вычисляют пробки отдельно для разных направлений. С таким подходом удаётся лучше прогнозировать время поездки. Кроме того, Яндекс стал предлагать более быстрые маршруты, где возможно.

И в Картах, и в Навигаторе будет по-разному отображаться загруженность на участке перед перекрёстком. Например, если для проезда прямо долго горит красный и накопилась пробка, на маршруте этот участок будет отмечаться красным. А вот для маршрута, который идёт направо, он может остаться зелёным.

Что касается времени, то раньше, например, для маршрута у Казанского вокзала при повороте с Каланчёвской на Краснопрудную алгоритмы прибавляли всем водителям 1–2 минуты ко времени прибытия. Сейчас сервис оценит потерю времени в 6–8 минут, но только для поворачивающих направо.

Источник: Пресс-служба Яндекса
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