Яндекс.Карты стали точнее рассчитывать время в пробках

Раньше Яндекс.Карты показывали общую пробку на перекрёсток. Теперь же алгоритмы вычисляют пробки отдельно для разных направлений. С таким подходом удаётся лучше прогнозировать время поездки. Кроме того, Яндекс стал предлагать более быстрые маршруты, где возможно.

И в Картах, и в Навигаторе будет по-разному отображаться загруженность на участке перед перекрёстком. Например, если для проезда прямо долго горит красный и накопилась пробка, на маршруте этот участок будет отмечаться красным. А вот для маршрута, который идёт направо, он может остаться зелёным.

Что касается времени, то раньше, например, для маршрута у Казанского вокзала при повороте с Каланчёвской на Краснопрудную алгоритмы прибавляли всем водителям 1–2 минуты ко времени прибытия. Сейчас сервис оценит потерю времени в 6–8 минут, но только для поворачивающих направо.